Pré-Caju 2026: trios começam a chegar e Crea-SE inicia fiscalização

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) iniciou a fiscalização da atuação profissional nos trios elétricos e camarotes do Pré-Caju 2026, a maior prévia carnavalesca do Brasil. A ação tem o objetivo de verificar se os serviços e as atividades técnicas relacionadas à estrutura e ao funcionamento dos equipamentos estão sob a responsabilidade de profissionais legalmente habilitados, garantindo o cumprimento da legislação que regulamenta o exercício das profissões das Engenharias, da Agronomia e Geociências.

Durante a operação, as equipes de fiscalização do Conselho verificam a presença de profissionais responsáveis pelas atividades técnicas, bem como a regularidade dos registros e das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), documento que identifica o responsável técnico por determinado serviço ou obra.

A gerente-tecnica do Crea-SE, Paula Braz, destacou que a fiscalização preventiva desempenha um papel fundamental em eventos de grande porte, que reúnem milhares de pessoas e envolvem estruturas complexas, instalações elétricas, sistemas de sonorização, iluminação e equipamentos de grande porte.

“A atuação de profissionais qualificados e habilitados é indispensável para reduzir riscos, prevenir acidentes e assegurar que as estruturas ofereçam condições adequadas de segurança ao público e aos trabalhadores. Verificamos algumas pendências e solicitamos a regularização. Ainda voltaremos outras vezes esta semana, para que na sexta-feira tudo esteja sanado e seguro”, pontuou Paula Braz.

Além de proteger a sociedade, a iniciativa reforça a importância da valorização dos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea e do cumprimento das normas técnicas e da legislação profissional. Com a ação, o Crea-SE reafirma seu compromisso com a segurança da população e com a fiscalização responsável das atividades técnicas, contribuindo para que o Pré-Caju aconteça com mais segurança para todos.

Fonte: Assessoria de Comunicação