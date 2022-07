Pré-candidata a federal Lívia Menezes reafirma compromisso com as mulheres

Com uma agenda repleta de visitas com o objetivo de conhecer os desejos e anseios da população, a pré-candidata a deputada federal Lívia Menezes aproveitou um tempinho para, por meio de suas redes sociais, reafirmar o seu compromisso com as mulheres, público que ela quer ver ocupando mais espaços de poder e decisão.

“Temos que percorrer um longo caminho rumo a uma democracia mais justa e igualitária, onde homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades e equiparação salarial. E nós, mulheres, temos um papel fundamental na construção dessa história! Eu aceito esse desafio”, salientou a pré-candidata Lívia Menezes.

Para atingir o objetivo de representar os sergipanos na Câmara Federal, Lívia tem demonstrado em suas visitas que a força da mulher é capaz de transformar vidas. Tanto é que o público tem entendido a sua mensagem, a qual tem sido bem recebida e refletida nas pesquisas de opinião que a colocam entre os grandes nomes da política sergipana.

“Só se faz política ouvindo o povo, conhecendo suas necessidades e sugestões, é dessa forma que sigo firme com minha pré-campanha”, acrescentou.