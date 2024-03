Prefeita de Riachão do Dantas recebe visita do comandante do 7º BPM

Na última terça-feira, 19, o Tenente Coronel Gilmar Santana, comandante do 7º BPM, fez uma visita institucional à Prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade.

Na ocasião, também estiveram presentes o Capitão Lemos, comandante da 2ª C. I. A. do 7º BPM, e do Delegado de Polícia Civil, o Dr Bruno Santana, estreitando os laços entre as forças da segurança pública estadual com a gestão municipal de Riachão.

O trabalho exercido pelo 7º BPM no município de Riachão do Dantas foi bastante elogiado, fruto de uma atuação efetiva, com visão voltada às necessidades locais, em que os presentes se comprometeram em ampliar o mapeamento cada vez mais no D.P.M, bem como nos povoados mais populosos, como Tanque Novo, Palmares, entre outros.