Prefeita Hilda anuncia mais pavimentação em Lagarto

A Prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, anunciou a realização de mais pavimentações na cidade. Desta vez, a gestão contemplará a região de acesso à Clínica de Saúde José Antônio Maroto.

“Vamos melhorar o acesso à Clínica Maroto e acabar com a lama e a poeira nas ruas Antônio de Porfirio e Maria Silvia do Carmo de Menezes, no entorno do ‘Ginásio Ribeirão’”, anunciou a prefeita.

Segundo a prefeita, serão mais de 1.100 metros de pavimentação do Projeto Calçar Mais 2, desenvolvido pela Prefeitura de Lagarto com recursos destinados pelo deputado federal Gustinho Ribeiro.