Prefeita Hilda anuncia médicos para as zonas rural e urbana de Lagarto

Por meio de suas redes sociais, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, anunciou a contratação de oito médicos que irão atuar nas zonas rural e urbana do município, no ‘Programa de Saúde da Família’ e no atendimento ambulatorial.

“Vamos reforçar o atendimento nas Unidades do Brejo, Olhos D’água , Clinica Dr. Davi, Campo da Vila, Crioulo e no Posto do Leite. É 100% de cobertura na Atenção Básica”, comemorou a prefeita.

De acordo com Hilda, a contratação visa fazer com que a Saúde chegue ainda mais perto daquelas pessoas que mais precisam.