Prefeita Hilda Ribeiro anuncia ampliação do projeto da entrada de Lagarto

A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, anunciou uma ampliação no projeto que visa modernizar a rotatória situada na entrada da cidade. Segundo a prefeita, além do tradicional lagarto, o trecho contará com mais cinco esculturas que ressaltarão símbolos da cultura local.

“Estive ouvindo sugestões e opiniões da população lagartense e conversando com minha equipe técnica tomamos a melhor decisão. Serão 5 esculturas para representar símbolos das raízes do nosso município, valorizando ainda mais nossa identidade, nossa história e nossa cultura”, anunciou a prefeita.

A medida foi tomada após a repercussão da ideia inicial para o local e foi parabenizada pelo deputado federal Gustinho Ribeiro. “Parabéns, prefeita! Ouvir a população demonstra a humildade da gestão e o desejo de acertar sempre”, ressaltou o parlamentar.

Além de Gustinho, diversos cidadãos também comemoraram a mudança no projeto.