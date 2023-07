Prefeita Hilda Ribeiro anuncia mais pavimentação em Lagarto

Depois de visitar as obras de pavimentação da Estrada do Queiroz, que está em fase de finalização, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, anunciou a pavimentação da Travessa Adson do Leite, situada no bairro Pratas.

“A pavimentação dessa via era um pedido antigo dos moradores que por muitos anos esperavam e tinham até perdido a esperança. Muitos prefeitos prometeram e não cumpriram. Mas a partir de hoje isso muda! Estarei honrando o pedido e será iniciada essa pavimentação de mais de 1.800 metros quadrados. Tirando mais lagartenses da lama e da poeira”, disse a prefeita.

Hilda também destacou que a obra faz parte do projeto Calçar Mais 2, um programa da Prefeitura de Lagarto que conta com recursos destinados pelo deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos). “Feliz demais em poder ver mais essa realização”, comemorou.