Com mais mulheres, prefeita Hilda Ribeiro promove mudanças em seu secretariado

Na tarde desta quarta-feira, 25, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, anunciou a tão aguardada reforma administrativa. Por meio de suas redes sociais, ela confirmou oito novos secretários, sendo um deles o vice-prefeito Fábio Frank, que assume a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdurb).

Outro nome colocado e que chama atenção é Rafaela Ribeiro, que assume a Chefia do Gabinete Institucional. Jovem, ela vem sendo apontada como um dos nomes do agrupamento Bole-Bole para disputar a sucessão da prefeita Hilda Ribeiro em 2024.

A prefeita de Lagarto também deu mais espaço às mulheres, com Tamires Prata na Secjesp, Karina Rocha na Semop e Emanuela Sampaio na Controladoria Geral do Município. “Convidamos profissionais com experiência na vida pública, além de proporcionar renovação. São modificações com foco de acertar e melhorar os serviços oferecidos a nossa gente”, comentou a prefeita.

Confira as mudanças no secretariado de Hilda Ribeiro:

Rafaela Ribeiro – Gabinete;

Vice Prefeito Fábio Frank – Sec. Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedurb;

Neirivan Nascimento – Sec. Mun. de Indústria Comércio e Serviços (Semics);

Igor Almeida – Sec. Mun. de Infraestrutura e Planejamento (Seinpla);

Wendell Barbosa – Sec. Mun. da Comunicação Social (Secom);

Lucas Lacerda – Sec. Mun. de Turismo (Setur);

Karina Rocha – Sec. Mun. da Ordem Pública e Defesa da Cidadania (Semop);

Adriano Fontes – Sec. Mun. da Cultura (Secult);

Tamires Prata – Sec. Mun. da Juventude e do Esporte (Sejesp);

Emanuela Sampaio – Controladoria Geral do Município.

Bruno Vieira – Sec. Municipal de Agricultura.