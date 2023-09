A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, anunciou a realização de pavimentações em ruas do povoado Itaperinha, na zona rural do município. “Vamos melhorar o acesso dos moradores e trazer mais qualidade de vida pra quem vive lá”, disse a gestora.

Segundo a prefeita, por meio do Projeto Calçar Mais 2, serão calçadas várias ruas do povoado, incluindo o trecho de acesso ao Santo Antônio. “Lama e poeira serão coisas do passado”, acrescentou.