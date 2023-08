Prefeita Hilda Ribeiro confirma reforma de praça do centro de Lagarto

Por meio das redes sociais, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, anunciou a reforma da Praça do Rosário, situada no centro da cidade de Lagarto. A ordem de serviço será assinada na próxima segunda-feira, 21, às 09h.

Segundo a prefeita, a reforma da praça levará “ainda mais beleza e vida para a Capital do Interior”. Ela também destacou que sua gestão não tem poupado esforços para revitalizar inúmeras praças da cidade.

“Uma coisa é certa, estamos revitalizando a nossa cidade e melhorando a qualidade de vida da nossa gente”, ressaltou a prefeita de Lagarto ao observar que a referida obra é uma das mais esperadas pela população lagartense.

Cabe destacar que a gestão Hilda Ribeiro já revitalizou diversas praças da cidade de Lagarto, dentre as quais estão as praças do Gomes, Sebastião Garcez, Filomeno Hora, e Felino Fontes.