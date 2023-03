Prefeita Hilda Ribeiro participa da Marcha dos Prefeitos em Brasília

A Prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, está participando da ´24ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios´. O encontro que tem como tema “Pacto Federativo: uma visão para o futuro”, foi aberto nessa terça-feira pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin e contará com diversas ações do MGI com o objetivo de auxiliar prefeituras em temas ligados à gestão pública.

O objetivo é atender prefeitos e demais representantes municipais com dúvidas sobre parcerias com a União para a execução de políticas públicas com celeridade e eficiência.

A gestora está acompanhada da Secretária Chefe de Gabinete, Rafaela Ribeiro e dos vereadores Amilton Fontes (presidente da Câmara) e os demais edis, Rubinho do Tanque, Gordinho do 13, Soró da Brasília, Gilberto da Farinha e Dwith do Assentamento.

“Mais um dia presente na Marcha dos Prefeitos, muito feliz e orgulhosa de poder estar aqui também representado o nosso povo. Participamos hoje da discussão da Pauta Municipalista. Por aqui já passaram o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e o deputado federal Gustinho Ribeiro, meu esposo, que representa tão bem o nosso município de Lagarto e todo nosso Estado. Até breve, com muitas novidades para nossa terra e nossa gente”, postou Hilda em sua rede social.

Fonte: Prefeitura de Lagarto