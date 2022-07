Prefeita Simone anuncia projetos para categorias do serviço público riachãoense

Por meio da suas redes sociais, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade (PSD), anunciou que na próxima segunda-feira, 1º de agosto, encaminhará à Câmara Municipal alguns projetos de lei que beneficiam três categorias do serviço público municipal.

De acordo com Simone, um projeto regulamenta o pagamento do piso salarial dos agentes de saúde, enquanto outro, o salário base dos motoristas de carteira B e D, bem como dos pedreiros do Município.

“O Projeto vai para a Câmara na próxima segunda-feira e nós seguimos trabalhando para melhorar ainda mais a qualidade de vida dos nossos colaboradores”, comentou a prefeita Simone.