Prefeita Simone assina acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente

A prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade, e seu secretário do Meio Ambiente, Francisco Boaventura, assinaram um termo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, representada pelo Secretário Gilvan Dias.

De acordo com a Prefeitura de Riachão do Dantas, o termo prevê a retomada do projeto ArborizarSE e a implantação do projeto de trilha da nascente do Rio Piauí.

“O termo irá possibilitar, também, a implantação de espaços de interação ambiental com a revitalização dos Tanques Naturais do município como o Tanque da Nação, localizado na sede municipal e Tanque do Pisco, no povoado Tanque Novo”, detalhou o Município.

E completou: “É a idealização da gestão para o desenvolvimento sustentável se concretizando”.