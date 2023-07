Prefeita Simone busca melhorias para a Saúde de Riachão do Dantas

Em meio as festividades juninas, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade, acompanhada da deputada estadual Maísa Mitidieri e da secretária Jamilly Andrade (Saúde), cumpriu uma extensa agenda com o Secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, e o diretor-presidente da Deso, Luciano Góes, com o objetivo de promover a saúde do município.

Ao secretário de Estado da Saúde, Simone apresentou as demandas do hospital de pequeno porte do município e falou sobre a ampliação da parceria entre Estado e Município para viabilizar “melhorias para a unidade que irão elevar a qualidade de nossos atendimentos e infraestrutura, tornando a nossa saúde ainda mais digna e humanizada”.

Já na sede da Deso, Simone recebeu do diretor-presidente da Companhia o Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário. Para ela, a medida será um marco para Riachão do Dantas. “Esse projeto será de grande importância na readequação do nosso saneamento básico impactando diretamente em melhor qualidade de vida dos munícipes e infraestrutura da nossa cidade”, ressaltou.

E completou: “Aproveito para agradecer ao nosso Governador Fábio Mitidieri por nos apoiar, deixando as portas abertas para que possamos levar as nossas necessidades cuidando sempre do nosso povo”.