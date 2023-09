Prefeita Simone encerra as atividades do lixão de Riachão do Dantas

Na última sexta-feira, 15, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade, anunciou o fim das atividades do lixão a céu aberto do município. Segundo a gestora, a partir da próxima segunda-feira, 18, os resíduos serão levados para um aterro sanitário de Santa Luzia do Itanhy.

“Solicitamos a cada um morador riachãoense que abracem cada vez mais a coleta seletiva. Nós temos uma Cooperativa em nosso município. Coleta seleta gera renda e preserva o meio ambiente”, comentou a prefeita que espera contar com o apoio de cada cidadão para o sucesso da política ambiental.

Cabe destacar que, para preparar a população para esta nova etapa, a Prefeitura de Riachão do Dantas realizou uma operação cata treco na última sexta-feira, 15, na sede do município. A ação contou com o apoio dos cooperados e de profissionais da Secretaria Municipal de Obras.