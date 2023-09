Prefeita Simone entrega 4ª unidade escolar completamente reformada

Na última terça-feira, 5, a Prefeitura de Riachão do Dantas reinaugurou a Escola Municipal Cel. Arivaldo Silveira Fontes. Situada no povoado Tanque Novo, a unidade foi completamente reformada e entregue à comunidade com melhorias para educação e o bem-estar da comunidade local.

Segundo a prefeita de Riachão do Dantas, Simone de Dona Raimunda, a reinauguração foi um momento inesquecível para todos. “Em breve mais unidades escolares serão entregues as demais comunidades com mais infraestrutura, mais trabalho e sonhos possíveis para nosso povo”, acrescentou a gestora.

De acordo com a Prefeitura de Riachão do Dantas, outras duas escolas nos Povoado Volta (Escola Santo Antônio de Pádua) e no Povoado Lagoa (Escola Maximiano José dos Santos) estão em obras, as quais estão em fase de finalização e em breve serão entregue as comunidades.

“Essas reformas celebram um novo tempo para a educação do município, o que refirma não apenas a renovação física das unidades, mas também, a renovação das esperanças em um futuro melhor, construído com base em trabalho árduo e dedicação”, salientou a gestão.