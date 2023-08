Na última quinta-feira, 24, a Prefeitura de Riachão do Dantas realizou um encontro com as gestantes assistidas pelos programas sociais do município.

Na oportunidade, a prefeita Simone Andrade entregou kits natalidade as mamães riachãoenses. “Momento de muito carinho, amor, troca de experiências e informações”, ressaltou a prefeita.

Segundo a Prefeitura de Riachão do Dantas, a ação fez parte das intervenções de proteção social realizadas no CRAS e da Semana do Bebê 2023.