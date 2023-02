Prefeita Simone entrega mais uma grande obra em Riachão do Dantas

Na última quinta-feira, 16, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone de Dona Raimunda, inaugurou a Quadra Poliesportiva Josimário César de Oliveira “Dico”, no povoado Tanque Novo. A obra foi realizada com recursos de uma emenda destinados pelo agora ex-deputado federal Valadares Filho e o apoio do senhor Alvino, que doou o terreno.

Após a inauguração, a prefeita Simone afirmou que a obra ela é mais um sonho realizado pela sua gestão. “Sempre disse que tenho o compromisso de deixar uma obra em cada canto do nosso município, levar ações que demonstram o trabalho que venho desenvolvendo junto com o meu vice Galego da Samba e tantos colaboradores e parceiros da administração municipal. Sigo tirando projetos do papel, buscando recursos e possibilidades de um futuro melhor para todos”, comentou a gestora.

E completou: “Parabenizo aos times femininos Grêmio Tanquenovense e PSG (Água Boa), e aos times masculinos Grêmio Tanquenovense, Ponte Preta, Pega na Rua e Academia Futsal, responsáveis pelos jogos de inauguração, bem como a Secretaria de Obras e Urbanismo e a Secretaria de Esporte e Lazer do nosso município pela organização”.

De acordo com Simone, mais inaugurações serão realizadas em outras localidades.