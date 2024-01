Prefeita Simone entrega sala de odontologia no povoado Carnaíba

O fim de 2023 foi de muito trabalho em Riachão do Dantas. Prova disso é que a prefeita Simone de Dona Raimunda e o vice-prefeito Galego da Samba entregaram a primeira Sala Odontológica novinha do Posto de Saúde Nemesio de Souza França, situado no povoado Carnaíba.

Segundo a prefeita Simone, o espaço foi totalmente revitalizado para melhor atender a população daquela localidade e dos povoados circunvizinhos.

“Esse é mais um resultado do nosso compromisso de levar a saúde para perto de onde a população reside, e essa sala levará mais qualidade de vida para a população que estará com um serviço odontológico perto da sua casa. É o nosso compromisso de levar uma saúde de qualidade para os riachãoenses”, enfatizou a prefeita.