Prefeita Simone firma parcerias para melhorar a vida dos riachãoenses

Com o objetivo de melhorar a vida dos riachãoenses, a prefeita Simone Andrade a Brasília-DF, onde firmou importantes parcerias com os parlamentares que integram a bancada sergipana no Congresso Nacional.

Em seu primeiro dia na capital do Brasil, a prefeita visitou os deputados federais Fábio Reis, Katarina Feitosa e Rodrigo Valadares, e os senadores Laércio Oliveira e Alessandro Vieira, aos quais apresentou as demandas de Riachão do Dantas.

“Sigo buscando mais recursos para infraestrutura, saúde, agricultura, educação, cultura e dialogando sobre as potencialidades do nosso município para geração de emprego e renda nas mais diversas áreas”, comentou a prefeita.