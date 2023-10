Prefeita Simone vistoria projetos e confirma nova busca por recursos

A semana começou e a prefeita de Riachão do Dantas, Simone de Dona Raimunda, foi até a Secretaria Municipal de Obras para acompanhar alguns projetos que visam promover a infraestrutura nas zonas rurais e urbanas do município. A intenção da gestora, segundo consta, é viabilizar ações que melhorem a qualidade de vida dos riachãoenses.

“Estamos conferido os projetos das praças que serão implementadas nos povoados, das pavimentações graníticas. Esses recursos chegam através de nossos parceiros, deputados estaduais, deputados federais e senadores, para que nós tenhamos cada vez mais e mais infraestrutura em nosso município”, disse a prefeita.

Diante disso, Simone também confirmou que nos próximos dias irá a Brasília-DF, onde visitará os parlamentares que integram a bancada sergipana no Congresso Nacional, com o objetivo de viabilizar mais emendas para a execução de obras em Riachão do Dantas. “Seguimos firmes, buscando parcerias, trabalhando em rede e investindo no desenvolvimento do nosso município”, completou.