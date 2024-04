Prefeitinho estreia programa jornalístico na Lagamar FM de Boquim nesta segunda

O radialista experiente Aloisio Andrade (Prefeitinho), há 14 anos no comando do programa Juventude Notícias – líder em audiência no horário do meio-dia na radiofonia lagartense -, irá estrear na rádio boquinhense Lagamar FM 95.5, nesta segunda-feira, 08. O programa chamado “Frente A Frente” irá ao ar de segunda a sexta-feira, das 16h às 18h.

O programa contará com entrevistas, debates, noticiários, novidades, além do famoso editorial político do conceituado comunicador. Além disso, Prefeitinho apresentará com a participação do radialista César Fontes, natural da cidade de Boquim.

O convite está feito: Não percam a grande estreia do programa “Frente A Frente”, repleto de dinamismo e muita informação, nesta segunda, das 16h às 18h, na Lagamar FM.

Contatos: @lagamarfm95.5

(79) 99982-1111