Prefeitinho receberá prêmio destinado à comunicadores na Alese

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) entregará, nesta terça-feira, 20, a Medalha Radialista e Jornalista João de Menezes Barros Filho (Barrinhos), à profissionais da comunicação. A Sessão Especial será realizada a partir das 11h, no plenário da Casa Legislativa.

O lagartense Aloisio Andrade (Prefeitinho) receberá a honraria por indicação da deputada estadual Áurea Ribeiro (Republicanos). Além de Prefeitinho, outros 12 profissionais da comunicação sergipana serão homenageados.

O radialista Prefeitinho vêm desempenhando um trabalho de relevantes serviços à comunidade lagartense na rádio Juventude FM, com o programa Juventude Notícias há 13 anos no ar. O programa aborda temas diversos principalmente com o objetivo de passar informações de utilidade pública, além de ter um dos melhores editoriais políticos de Sergipe. Por conta disso, o radialista será merecidamente condecorado com a Medalha Barrinhos na Alese.