Prefeito Cristiano Viana anuncia planejamento para 2024 em Simão Dias

O prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, concedeu entrevista ao programa Tropical Notícias, na Tropical FM, nesta sexta-feira, 22 de dezembro, e abordou diversos assuntos de interesse da população local.

Durante a sua fala, o gestor municipal fez um breve balanço de suas ações administrativas referente ao terceiro ano de gestão em Simão Dias, destacando as principais atividades nas áreas da saúde, educação, cultura, esporte, infraestrutura e assistência social.

Cristiano citou a implantação do programa Auxílio Gás Municipal; a parceria com o SENAC com a oferta de 20 cursos profissionalizantes gratuitos; o Projeto Ver Mais Simão Dias e o Mais Saúde para a Nossa Gente, além de obras de pavimentações, construções e reformas de praças, dentre outras.

O prefeito também explanou sobre o planejamento para 2024, em que garantiu a realização de mais um Concurso Público e o início das moradias populares, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Para ele, 2024 será um ano de muitas realizações, principalmente de obras em Simão Dias.

Por fim, ao lado do vice-prefeito Renaldo Prata, Cristiano respondeu a indagação do radialista Edelson Freitas acerca do pleito do próximo ano e o mesmo respondeu que está preparado, que não teme enfrentar nenhum adversário e que o povo em quem vai decidir nas urnas o futuro de Simão Dias.