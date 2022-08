Prefeito Cristiano Viana desmente boatos de rompimento com seu vice

Em entrevista ao conceituado jornalista Anderson Cristian, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana (PSB), que tem sido vítima de intensa campanha difamatória, desmentiu boatos de que poderia romper com seu vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata. “Ele tem sido um grande parceiro da nossa administração”, destacou.

E continuou: “Todas as semanas notas são plantadas em diversos meios de comunicação sobre rompimento ou substituição de Renaldo como secretário ou para as eleições de 2024. Essas notas são plantadas por pessoas que não se conformam com o sucesso de Renaldo, que é amigo e todos vão ter que respeitar nossa união”.