Prefeito Cristiano Viana emite nota sobre caso de importunação sexual

Na manhã desta quinta-feira, 14, repercutiu a informação de que o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, havia cometido o crime de importunação sexual contra uma jovem simãodiense, por meio do WhatsApp. Diante disso, o gestor publicou uma nota explicando todo o caso. Confira:

“Venho a público em respeito a verdade e a opinião pública, me manifestar acerca de suposta “importunação sexual” através de mensagens no WhatsApp.



Há algumas semanas fui informado que este assunto poderia chegar à imprensa por não ter atendido a pedidos e com o objetivo de preservar a imagem dos envolvidos não tornei o fato público.

Sou um homem de família, com um casamento de mais de 23 anos sem qualquer tipo de atrito familiar e, de forma cautelosa, aguardarei a apuração do fato.



Repudio como o assunto vem sendo tratado, principalmente tendo a finalidade de macular a minha honra e a da minha família. Em outros momentos da minha vida pública já tentaram sem sucesso macular minha imagem perante a opinião pública e esses ataques ocorrem, coincidentemente, em períodos eleitorais.

Desde que assumi o comando administrativo de Simão Dias em 2021 tenho sido vítima de ataques dos nossos adversários no município, adversários esses ainda inconformados com a derrota fruto da vontade popular.



Por inúmeros motivos lamento este episódio, manifestando que as minhas ações sempre foram pautadas pelo respeito aos simãodienses.”