Prefeito Cristiano Viana entrega ambulância ao povoado Salobra

Nesta semana, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, e o vice-prefeito de secretário de Saúde, Renaldo Prata, entregaram uma ambulância 0km ao povoado Salobra. A solenidade ocorreu em frente da Unidade Básica de Saúde, José Pereira do Santos e contou com a participação de vereadores, colaboradores da gestão, lideranças locais e os moradores da região.

De acordo com o prefeito, a ambulância servirá aos moradores do povoado Salobra e de comunidades circunvizinhas, através de controle da UBS local. “A entrega da ambulância reforça o nosso compromisso com a população simãodiense, inclusive da zona rural do nosso município. É dessa forma que vamos continuar o trabalho sério em prol da nossa gente”, destacou o prefeito Cristiano Viana.

O povoado Salobra é o terceiro povoado de Simão Dias a receber uma ambulância do poder executivo municipal. Os povoados Triunfo e Curral dos Bois já haviam sido beneficiados anteriormente com um veículo, cada. O próximo a receber será o Brinquinho.