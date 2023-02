Prefeito Cristiano Viana garante reajuste do piso dos professores de Simão Dias

Durante a abertura da Jornada Pedagógica 2023, ocorrida na última quarta-feira, 8, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, anunciou o pagamento do reajuste do Piso Salarial dos Professores de 14,95%, estabelecido pelo Ministério da Educação.

“Assim que a Câmara Municipal retornar com as atividades legislativas irei enviar o projeto de lei que concede o reajuste salarial aos professores da rede municipal de ensino, ainda, com retroativo ao mês de janeiro de 2023”, detalhou o prefeito.

“É dessa forma que temos valorizado a educação simãodiense e nada mais justo do que conceder o reajuste do Piso Salarial a importante categoria dos professores”, reforçou o gestor.