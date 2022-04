Prefeito de Simão Dias denuncia suposto uso político do Deotap no município

Em entrevista ao programa Tropical Notícias desta sexta-feira, 29, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, abordou acerca de sua visita essa semana a Brasília, bem como destacou outros assuntos recorrentes a sua administração em Simão Dias.

Em sua fala, o gestor discorreu sobre a realização da Marcha dos Prefeitos ocorrida na Capital Federal e da visita feita aos gabinetes dos parlamentares sergipanos, em busca de recursos para investimentos no município.

Ainda durante a entrevista, Cristiano falou sobre um fato que ficou sabendo através de populares acerca de uma investigação do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), no município, e ficou sem entender o porquê de um processo em segredo de Justiça ser tema de comentários por parte de populares, o que pode levar a acreditar numa suposta utilização de cunho político.

Cristiano lamentou que o fato possa estar ocorrendo em Sergipe em virtude do ano eleitoral e classificou como inaceitável tamanha arbitrariedade usar um órgão público em benefício político. Ele ainda destacou que ouviu comentários em Brasília, entre outros gestores serpipanos, sobre o suposto uso da instituição em proveito eleitoral.

Essa semana, em entrevista à imprensa da capital do Estado, o pré-candidato ao Governo do Estado, senador Rogério Carvalho, denunciou algo parecido também com o suposto uso político do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), inclusive o assunto será tema de discurso do petista na Tribuna do Senado na próxima semana.

Fonte: Assessoria