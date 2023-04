Prefeito de Simão Dias dialoga com representantes do Sindacse

Nesta semana, o prefeito Cristiano Viana se reuniu com membros do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias de Simão Dias, Lagarto e Riachão do Dantas (Sindiacse) que, na ocasião, esteve representado por sua presidenta Adilma Lima.

Na pauta, houve discussão de diversos assuntos relacionados aos interesses dos profissionais ligados à área da saúde do nosso município.

Além dos representantes do Sindiacse, a reunião também contou com a participação do Procurador do Município, Dr. Roberto Carvalho e o Vice-prefeito e Secretário de Saúde, Renaldo Prata.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias