Prefeito de Simão Dias realiza reuniões em prol da sustentabilidade

Com o objetivo de discutir assuntos voltados ao Meio Ambiente, aconteceram duas reuniões distintas entre o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, secretários municipais e representantes do CONSCENSUL.

Segundo a Prefeitura de Simão Dias, o encontro teve a finalidade de realizar uma série de ações com o propósito de tornar o município sustentável, com a gestão responsável do meio ambiente.

Participaram das reuniões o Procurador do Município, Dr. Roberto Carvalho, os secretários Ednei Souza (Infraestrutura e Urbanismo), Sara Quérzia (Meio Ambiente) e Pequeno Soares (Administração), os representantes do CONSCENSUL e o diretor da Sala do Produtor Rural, João Marcos.