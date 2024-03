Prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, se filia ao Partido dos Trabalhadores

Na noite do último sábado, 09, com um espaço lotado, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, assinou, a ficha de filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT).

A solenidade foi realizada na Associação Atlética do município de Simão Dias e contou com as presenças do ministro Márcio Macêdo, o senador Rogério Carvalho, o deputado João Daniel e o ex-deputado Valadares Filho, além de prefeitos da região, o ex-prefeito Zé Valadares, o vice-prefeito Renaldo Prata, o presidente do diretório municipal, Esmeraldo Leal, vereadores e pré-candidatos.

Durante o evento diversos políticos deram boas-vindas ao gestor simãodiense, a exemplo da presidente nacional da sigla, deputada Gleisi Hoffmann e a ex-vice-governadora Eliane Aquino.

“Só tenho a agradecer a Deus, a Senhora Sant’Ana e ao querido povo de Simão Dias por nos dar a oportunidade de conduzir os destinos dessa terra tão amada. Vamos continuar seguindo em frente, contando sempre com ajuda dos amigos e agora, sobre tudo, do nosso presidente, correligionário de partido, Luiz Inácio Lula da Silva”, destacou o prefeito.

Além de Cristiano Viana, os vereadores Pequeno Soares, Rogério Nunes, Delson, Nelsinho e Zé Caetano, além de diversos pré-candidatos também assinaram a ficha de filiação ao partido.

O gestor do município simãodiense concorrerá à reeleição em outubro e disporá do apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além das principais lideranças da legenda.

Cristiano era filiado ao PSB e já exerceu o cargo de vereador em Simão Dias entre 2009 a 2017. Em 2016 tentou ser prefeito do município, mas ficou na segunda colocação. Já em 2018 disputou a eleição para deputado federal e ficou na primeira suplência. Se candidatou ao cargo de prefeito novamente em 2020 e saiu-se vitorioso.