Prefeito e vice-prefeito de Propriá são cassados pela Justiça

Na última quarta-feira, 27, o juiz titular da 19ª Zona Eleitoral de Sergipe, Geilton Costa Cardoso da Silva, decidiu pela cassação do mandato do prefeito de Propriá, Dr. Valberto Oliveira, e também do seu vice, Rafael Sandes.

O juiz também declarou a inelegibilidade dos dois pelo período de oito anos e também de Luã Vieira Lima, filho de Valberto, e Karine Feitosa Santos Lima, sua esposa, além de multa de R$ 40 mil a Valberto e R$ 20 mil a Rafael.

Segundo consta, a decisão foi resultado de uma ação impetrada pelo adversário de Valberto na campanha de 2020, Luciano Nascimento, que solicitou um pedido de investigação sob a acusação de prática de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio.

A defesa informou em nota que irá recorrer da decisão por entender que a mesma não atende a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral e que acredita obter êxito no 2° grau. (Com informações do FAN F1)