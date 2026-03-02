logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

Prefeito Sérgio anuncia início de melhorias estruturais no Mercado Municipal de Lagarto

O prefeito Sérgio Reis visitou no último domingo, 01, o Mercado Municipal de Lagarto com o objetivo de verificar de perto as condições do espaço. Acompanhado do secretário de Desenvolvimento Urbano, Jackson Júnior, e de técnicos da pasta, o gestor percorreu toda a área, conversou com feirantes e ouviu as principais demandas e anseios da categoria. Na ocasião, anunciou que, a partir da próxima terça-feira, 03, começam a ser executados diversos reparos estruturais, como substituição de calhas, conserto de beirais, melhorias na iluminação e intervenções para solucionar problemas causados pelas águas da chuva.
Durante a visita, Sérgio Reis destacou que a atual gestão já trabalha em um projeto mais amplo de reforma, ampliação e modernização do mercado, mas que, enquanto isso, as demandas mais urgentes serão atendidas. “Nós temos um projeto de reforma e ampliação desse mercado, de modernização, mas, enquanto isso, precisamos fazer os reparos necessários. As reivindicações dos comerciantes já foram acolhidas, e o secretário já começa a providenciar tudo nesta semana. Prefeitura presente aqui no Mercado Municipal”, afirmou o prefeito.
Além do mercado principal, a comitiva também esteve no Mercado da Farinha, onde foram observadas necessidades estruturais específicas. Entre as medidas previstas estão a modernização do espaço, a abertura para melhorar a ventilação, a recuperação do piso, a substituição do telhado e a reforma dos banheiros, garantindo melhores condições de trabalho para os comerciantes e mais conforto para a população.
Os serviços terão início imediato e seguirão um cronograma técnico. “Terça-feira já começam as melhorias estruturais para que a população seja melhor recebida e os feirantes tenham um lugar mais adequado para trabalhar. O foco inicial será resolver os problemas com águas pluviais, com reparos e substituição das calhas, conserto dos beirais e melhorias na iluminação. Na próxima semana, também vamos providenciar a drenagem e o asfaltamento do piso, regularizando a área das bancas e a acessibilidade”, detalhou o secretário Jackson Júnior.
As intervenções visam corrigir falhas estruturais que, há anos, impactam o funcionamento do espaço, especialmente em períodos chuvosos. A proposta da gestão é garantir mais organização, segurança, higiene e mobilidade, tanto para os trabalhadores quanto para os clientes que frequentam diariamente o mercado.
Feirante há mais de 30 anos, José Valdez avaliou positivamente a visita. “A gente precisa de melhorias, de higienização, de tudo aqui. Foi boa a proposta que ele trouxe para a gente. Se cumprir do jeito que falou, vai ser muito bom para todos nós. Gostei muito da proposta do prefeito e estou satisfeito”, declarou.
Fonte: Prefeitura de Lagarto
