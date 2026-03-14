Prefeito Sérgio assina ordem de serviço para a conclusão da Creche Proinfância no bairro Pratas

Os moradores do bairro Pratas, em Lagarto, terão em breve uma nova unidade de educação infantil. O prefeito Sérgio Reis assinou na última sexta-feira, 13, a ordem de serviço para a conclusão da Creche Proinfância FNDE Tipo 02, garantindo que a obra, paralisada há anos, seja retomada e entregue à comunidade. Com recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e contrapartida municipal, serão investidos R$ 1.085.691,61 para finalizar a unidade em até seis meses, com capacidade para atender até 94 crianças em tempo integral. Ao assinar a ordem de serviço, o prefeito destacou que a ação revela o compromisso da gestão com a educação infantil de Lagarto.

“É com muita satisfação que retomamos esta construção, que estava parada há uma década com 70% da estrutura concluída. Reorganizamos o projeto e garantimos os recursos para que o sonho das famílias do bairro Pratas finalmente se realize. Estamos transformando anos de abandono em um investimento social que ajuda a salvar vidas e garante que as mães trabalhem com tranquilidade, sabendo que seus filhos estarão em um local moderno, seguro e bem alimentado, o que reflete diretamente na qualidade do aprendizado”, afirmou o prefeito Sérgio Reis.

Além da nova creche, o gestor pontuou que a região tem recebido uma atenção especial da administração municipal, com obras que abrangem diversas áreas. “Nosso compromisso com este bairro é claro e se traduz em ações. Já entregamos a pavimentação asfáltica, estamos concluindo o CAPS e já demos ordem de serviço para uma nova UBS. Estamos governando de um jeito novo, onde o fazer bem é o nosso slogan. Queremos uma política pública onde o cidadão seja valorizado pelo que a gestão realiza de fato, superando as divisões políticas do passado”, completou.

O prefeito também ressaltou que a atual gestão tem investido de forma consistente na educação municipal, com programas como o Bom Dia Feliz, que garante desjejum diário para mais de 6 mil alunos, e a entrega de uniformes para mais de 3.300 crianças da educação infantil pelo segundo ano consecutivo, promovendo acolhimento e economia para as famílias.

“A educação está na minha veia. Sou neto de Arthur do Gavião e filho de Jerônimo Reis, homens que bateram recordes na construção de escolas em Lagarto. Hoje, como prefeito, assumo o compromisso de ser o gestor que mais vai construir creches na história desta cidade. É através da educação e da cidadania que vamos fazer Lagarto mudar, formando cidadãos que conhecem seus direitos e deveres para fazer nossa terra crescer e se desenvolver”, enfatizou.

Nova estrutura

A Creche Proinfância será concluída com estrutura moderna e adequada para o ensino infantil, incluindo salas de atividades, espaço multiuso, refeitório, cozinha, lavanderia, jardim e áreas de recreação. A obra começou há anos com um modelo inovador do FNDE, mas foi interrompida ao longo das gestões passadas e sofreu atrasos. A atual administração retomou o projeto, reorganizou os recursos e agora garante a conclusão da unidade em tempo integral, oferecendo atendimento de qualidade às crianças do bairro Pratas.

“Desde o dia 2 de janeiro de 2025, nossa gestão assumiu o compromisso de fazer uma mudança completa. Fomos atrás do que estava jogado às traças para devolver a dignidade às crianças. Não se faz uma repactuação de uma obra que precisava de R$ 100 mil e consegue um aporte de mais de R$ 900 mil sem força técnica e argumento. Nossa equipe articulou com o FNDE para mostrar que Lagarto tem seriedade. Não somos uma gestão de fala, somos uma gestão de fatos”, destacou a secretária municipal de Educação, Taysa Mércia Damasceno.

Impacto social

Presente no ato, o deputado federal Fábio Reis enalteceu a postura da atual administração em resgatar projetos essenciais para a população, enfatizando que a retomada da creche simboliza um novo momento de compromisso e respeito com o dinheiro público. “Estamos virando a página e reescrevendo a história da educação em Lagarto. Esta obra era o retrato de uma gestão que abandonava o que deveria cuidar. Hoje, garantimos que dezenas de crianças terão ensino de qualidade e suas mães terão a tranquilidade necessária para trabalhar e buscar o sustento de seus lares”, frisou.

O deputado estadual Ibrain Monteiro, que também compareceu à ordem de serviço, relembrou que a obra chegou a estar quase pronta antes de ser paralisada por questões políticas. “Em 2018, os índices já mostravam a urgência desta creche. A construção chegou a 70%, mas foi abandonada por questões políticas. A nova gestão resolveu os entraves jurídicos e hoje a ordem de serviço é uma realidade. Daqui a seis meses, voltaremos para inaugurar uma creche modelo”, pontuou.

Para os moradores, o momento é de esperança renovada. Thiago Freire celebrou o impacto para as mais de 4 mil pessoas da região. “Este sonho começou há anos. Essa creche é a certeza de que daqui sairão futuros médicos, professores e engenheiros. Em uma periferia carente, sem escola não há oportunidade”, comemorou o lagartense.

Quem também expressou sua emoção por ver a obra sendo retomada foi o morador do bairro Alto da Boa Vista, Joabe Bernardo. “Este prédio representa o chão do futuro. Em 2022, chorei ao ver a estrutura abandonada. Doeu na alma ver esse descaso com o dinheiro público e com as nossas crianças. Nunca tive dúvida de que Sérgio Reis honraria o legado de sua família na educação”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto