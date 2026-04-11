Prefeito Sérgio autoriza obra de pavimentação no povoado Barro Vermelho

Uma demanda antiga dos moradores do povoado Barro Vermelho começou a se tornar realidade na última sexta-feira, 10. O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, assinou a ordem de serviço que autoriza a execução das obras de pavimentação em três ruas da localidade, levando mais infraestrutura e qualidade de vida para a população. A intervenção contempla uma área total de 4.851,72 m², com extensão de 805,50 metros de vias pavimentadas em paralelepípedo, promovendo melhorias significativas na mobilidade urbana, segurança e acessibilidade.

Ao autorizar a obra, o prefeito destacou a importância do planejamento da administração municipal para garantir a execução dos serviços e o avanço das ações nos próximos anos. “Nós estamos trabalhando com planejamento, com foco em quatro anos da gestão. A cada ano, já sabemos o que vamos fazer. Em 2026 estamos priorizando obras de pavimentação, com a meta de alcançar 120 ruas calçadas, permitindo que todos rodem no macio. Também vamos resolver problemas estruturantes e avançar na construção de escolas. Para o próximo ano, a prioridade será a construção e reforma de praças. Aqui mesmo vamos fazer o projeto de uma área de lazer, com brinquedos e arborização para dar mais conforto à comunidade. Assumimos esse compromisso desde a campanha e vamos cumprir”, afirmou.

O gestor também ressaltou o volume de ações executadas e o trabalho contínuo de captação de recursos para o município por meio do programa Prefeitura Presente. “Estou muito feliz com o que já conseguimos realizar nesses primeiros meses. Estamos finalizando os 100 dias do Prefeitura Presente com quase o dobro de ações previstas. Muitas obras já começaram, outras já foram entregues e ainda tem muito por vir. Cada recurso que chega tem destino certo e está sendo aplicado com responsabilidade. O mais importante é que a população tem hoje uma gestão que busca soluções, com o apoio fundamental de parceiros como o deputado federal Fábio Reis e o deputado estadual Ibrain Monteiro. Estamos avançando todos os dias para melhorar a vida das pessoas”, completou.

O projeto

A obra prevê a pavimentação em paralelepípedo de três ruas do povoado Barro Vermelho, com serviços voltados à melhoria da malha viária e organização dos acessos, garantindo mais fluidez no tráfego de veículos e pedestres. A intervenção também contribui para a valorização dos imóveis e a redução de custos com manutenção. A iniciativa integra o maior pacote de pavimentação já realizado em Lagarto, que já contabiliza mais de 80 ruas entregues e cerca de 120 em andamento, alcançando bairros e povoados com obras estruturantes.

Presente no ato, o deputado federal Fábio Reis destacou o momento vivido pelo município e a importância da parceria para a execução das obras. “Essas obras estão acontecendo porque existe uma gestão que trabalha com parceria, que não atrapalha e que quer reconstruir a cidade. Hoje Lagarto vive uma nova realidade, com um prefeito comprometido e uma equipe dedicada, formada por servidores que se empenham todos os dias para transformar o município em um grande canteiro de obras”, frisou.

O parlamentar também reforçou o compromisso com a ampliação dos investimentos em infraestrutura, detalhando novas intervenções previstas para diversas localidades. “Já temos recursos garantidos e obras licitadas. Estamos aguardando apenas o início dos serviços, que vão contemplar diversas comunidades, incluindo o Barro Vermelho. É um trabalho planejado, que vai chegar a vários povoados e levar mais desenvolvimento para toda a região”, salientou.

Realização

A assinatura da ordem de serviço foi acompanhada por moradores do povoado, que celebraram o início das intervenções e a chegada de melhorias aguardadas há anos. A moradora Genilza Cruz, por exemplo, enfatizou a relevância da ação para a comunidade. “Foram muitos anos convivendo com poeira e lama. Hoje estamos vendo esse sonho se tornar realidade. É uma melhoria que esperávamos há muito tempo e que agora chega para mudar de verdade a vida de quem mora aqui”, disse.

Fonte: Prefeitura de Lagarto