Prefeito Sérgio avança em tratativas para reforço no abastecimento de água em povoados

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, se reuniu, na última terça-feira, 12, com o gerente institucional da Iguá Sergipe, Eduardo Lopes, para discutir soluções voltadas ao abastecimento de água em comunidades rurais do município. Acompanhado do secretário de Governo, Caíque Vasconcelos, o gestor apresentou demandas relacionadas aos povoados Brasília e Jenipapo, além da necessidade de ampliação da rede de abastecimento em outras localidades.



Durante a reunião, a concessionária confirmou a implantação de um novo reservatório no povoado Brasília, com capacidade para 100 mil litros de água e previsão de entrega até meados de setembro. Como encaminhamento, a Prefeitura de Lagarto ficará responsável pela disponibilização da área onde a estrutura será instalada.

“Foi um encontro muito positivo. O povoado Brasília vai receber esse reservatório, que vai ajudar a resolver de vez o problema de abastecimento da comunidade. O município vai doar a área para que a Iguá possa implantar essa estrutura e garantir mais segurança hídrica para a população, além de avançarmos em outras pautas importantes para o nosso município”, destacou o prefeito Sérgio Reis.

Além do povoado Brasília, o prefeito voltou a apresentar a demanda do povoado Jenipapo, que enfrenta problemas históricos relacionados à falta de água. Na ocasião, a Prefeitura reafirmou o compromisso de disponibilizar uma área para a perfuração de um poço artesiano, em parceria com a Iguá e a Companhia de Desenvolvimento de Sergipe (Deso), ampliando a capacidade de abastecimento da localidade.

Segundo o gerente institucional da Iguá Sergipe, Eduardo Lopes, a implantação do reservatório no povoado Brasília faz parte do planejamento de investimentos da concessionária para 2026 e deve reforçar o sistema de abastecimento da comunidade. “Apresentamos ao Executivo o projeto de instalação do reservatório no povoado Brasília e, após a liberação da área, a expectativa é iniciar a parte construtiva já no próximo mês. Será um reservatório de 100 mil litros de água, que vai reforçar o sistema e trazer mais segurança hídrica para a localidade”, explicou.

Retomada

As demandas relacionadas ao abastecimento de água em Lagarto já haviam sido apresentadas anteriormente pelo prefeito Sérgio Reis em reunião realizada no mês de abril com o governador Fábio Mitidieri, representantes da Deso e da Iguá Sergipe. À época, foram discutidas soluções para o desabastecimento em diversas comunidades rurais do município, incluindo os povoados Brasília e Jenipapo. O encontro desta terça-feira marcou a retomada das tratativas e mais um avanço concreto na construção de soluções para ampliar a segurança hídrica e melhorar a qualidade de vida da população lagartense.

Fonte: Prefeitura de Lagarto