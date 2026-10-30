Prefeito Sérgio busca investimentos e melhorias no Banco do Nordeste

O prefeito de Lagarto Sérgio Reis recebeu, na última quinta-feira, 29, em seu gabinete representantes do Banco do Nordeste (BNB). Na reunião foram discutidas possibilidades de prospecção de parcerias e investimentos, a partir dos programas e serviços oferecidos pela instituição financeira, que possam resultar em investimentos em diversas áreas do município, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável.

O diálogo busca aproximar a Prefeitura de Lagarto da instituição de fomento federal, de maneira a estabelecer uma estratégia que possa favorecer o acesso à capital que possa permitir investimentos à médio e longo prazos em áreas como Educação, Agricultura, e Sustentabilidade, por exemplo.

“Desde que assumi estamos buscando aliar a entrega de serviços com qualidade com o equilíbrio das contas, uma vez que o município estava passando por uma situação financeira delicada. Nosso foco agora é evoluir na avaliação de Capacidade de Pagamento (CAPAG), indicador da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Assim, poderemos prospectar investimentos em termos mais vantajosos. O Banco Nordeste será um parceiro importante pela sua capacidade de apoio à iniciativas em várias áreas, por isso manter esse contato com os seus representantes é fundamental”, explica o prefeito Sérgio Reis.

Durante o encontro, o superintendente do Banco do Nordeste, César Santana, e o gerente de negócios, Marcos Paulo, apresentaram iniciativas como o BNB +Educação, Caminho da Escola, Fundo Clima e ProAgro.

“Foi uma reunião muito positiva com o prefeito Sérgio Reis, onde a gente veio disponibilizar para o município programas especiais que podem financiar, por exemplo o Caminho da Escola, inclusive para adquirir ônibus híbridos ou elétricos, o Fundo Clima, que pode financiar usinas fotovoltaicas, energia verde. Mas também apresentar possibilidades de parcerias público privadas na área do turismo. A ideia é apoiar o desenvolvimento nesse município pujante e muito importante”, ressalta o superintendente.

A aproximação reforça o compromisso da gestão municipal com a busca de alternativas para ampliar a capacidade de investimento de Lagarto, por meio da articulação com instituições estratégicas e da identificação de oportunidades de financiamento. A expectativa é que o diálogo com o Banco do Nordeste contribua para viabilizar projetos voltados para o desenvolvimento econômico e social do município, com responsabilidade fiscal e foco na melhoria da qualidade de vida da população.

Fonte: Prefeitura de Lagarto