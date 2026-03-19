Prefeito Sérgio garante apoio financeiro a instituições sociais e culturais de Lagarto

Com o objetivo de fortalecer e valorizar as instituições locais que se dedicam a cuidar da saúde, assistência e cultura do povo lagartense, na manhã desta última quarta-feira, 18, o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, realizou o Ato de Assinatura dos projetos de lei que autorizam a concessão de contribuições financeiras às seguintes entidades sem fins lucrativos: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), a Associação Musical Filarmônica Lira Popular e a Pia União dos Pobres de Santo Antônio (Asilo).

O projeto de lei que permite o repasse do recurso para o exercício do ano de 2026 foi aprovado pela Câmara de Vereadores do município de Lagarto. De acordo com o projeto, cada instituição deve receber até R$ 80 mil, conforme a disponibilidade orçamentária do município e mediante o cumprimento das exigências legais, incluindo a formalização de termo de fomento, em conformidade com a legislação vigente.

Com a assinatura do projeto, além de apoiar as instituições, a gestão municipal garante a manutenção dos serviços, possibilitando a continuidade e ampliação, permitindo que mais pessoas tenham acesso e sejam beneficiadas, principalmente a população em vulnerabilidade social.

O prefeito Sérgio Reis destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com as instituições que atuam diretamente no cuidado com a população. “Esse é um compromisso da nossa gestão com quem está na ponta, cuidando das pessoas. Estamos falando de instituições sérias. Mais do que um apoio financeiro, esse é um gesto de reconhecimento ao trabalho transformador que essas instituições realizam em Lagarto. São ações que impactam diretamente a vida das pessoas e ajudam a construir uma cidade mais humana e solidária. Nosso papel é justamente criar as condições para que esse trabalho continue crescendo, com mais alcance e mais qualidade, chegando a quem realmente precisa”, disse.

Instituições beneficiadas

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), a Associação Musical Filarmônica Lira Popular e a Pia União dos Pobres de Santo Antônio (Asilo) são instituições filantrópicas do município de Lagarto que desenvolvem trabalhos sociais e culturais gratuitos, com o objetivo de prestar a assistência necessária, desde a criança aos idosos.

A Pia União dos Pobres de Santo Antônio é um asilo com mais de 60 anos de atuação no município de Lagarto, acolhendo idosos e oferecendo cuidados com saúde, assistência e atividades que garantem dignidade e qualidade de vida. Atualmente, com 44 idosos acolhidos, a instituição celebra a assinatura de concessão do recurso. “Receber esse recurso é motivo de imensa felicidade para todos nós. Ele chega em um momento muito importante e vai contribuir significativamente para a manutenção da instituição, especialmente nas demandas estruturais e materiais. Tudo o que chega é sempre muito bem-vindo e nos ajuda a continuar oferecendo um serviço essencial, garantindo mais dignidade aos nossos idosos, que é um direito fundamental. Esse apoio impacta não apenas o nosso trabalho, mas toda a sociedade”, enfatiza.

Outra instituição contemplada foi a Filarmônica Lira Popular, filantrópica centenária do município, que ensina música gratuitamente, promovendo cultura e inclusão social na comunidade. “Esse recurso representa um marco muito importante para nós, pois valoriza um trabalho que já realizamos de forma filantrópica, sem benefícios fixos. Ele vai nos ajudar na manutenção da instituição, como pagamento de água e energia, remuneração dos professores e conservação do prédio e dos instrumentos, que são disponibilizados gratuitamente aos alunos”, pontua o presidente da Filarmônica, Felipe Carvalho.

A APAE é uma das instituições beneficiadas. Com 37 anos de atuação em Lagarto, a APAE assiste pessoas com deficiência física e intelectual, oferecendo acompanhamento especializado e promovendo inclusão e qualidade de vida para os usuários e suas famílias. O presidente da APAE, Ricardo Rodrigues, destaca o que a chegada do recurso representa. “Esse momento representa um marco histórico para a instituição. A chegada desse recurso fortalece o nosso trabalho e simboliza o cumprimento de um compromisso importante por parte da gestão municipal. Mais do que isso, esperamos que essa iniciativa se consolide como uma política permanente, garantindo que, nas futuras gestões, a instituição continue recebendo apoio para ampliar e qualificar os serviços prestados à população lagartense”, disse.

Fonte: Prefeitura de Lagarto