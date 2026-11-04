Prefeito Sérgio inaugura reforma e ampliação da Escola Paulo Rodrigues

Demonstrando seu compromisso com a oferta de um ensino de qualidade na rede municipal de Lagarto, o prefeito Sérgio Reis inaugurou, na última terça-feira, 03, a reforma e ampliação da Escola Municipal Paulo Rodrigues do Nascimento, localizada no bairro Matinha. Com um investimento superior a R$ 750 mil, oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para Educação em Tempo Integral, a unidade recebeu três novas salas de aula, banheiros equipados com chuveiros elétricos e climatização em todos os ambientes de ensino, tornando-se a primeira escola da rede municipal a contar com ar-condicionado em todas as salas de aula. A entrega também marca a inauguração da primeira unidade modernizada pela atual gestão, em menos de dois anos.

Durante a solenidade, o prefeito reforçou o compromisso da administração municipal com a melhoria da infraestrutura das unidades da rede de ensino e com a oferta de uma educação pública de qualidade para todos os lagartenses. “Essa obra não foi feita de qualquer forma. Foi feita com qualidade, com respeito, com planejamento e com aquilo que nós temos dentro do nosso coração: muito amor, para que os filhos de vocês tenham o melhor ensino público do estado de Sergipe. Essa semente foi plantada hoje e os frutos vamos colher no futuro, com fé em Deus”, celebrou o gestor.

A secretária municipal da Educação, professora Taysa Mércia Damasceno, ressaltou a importância da intervenção realizada na escola para o desenvolvimento dos alunos. “Esta obra representa conforto, dignidade, respeito e compromisso com a implantação da Educação em Tempo Integral, para abraçar a criança. Porque o espaço para aprendizagem precisa de condições dignas. Portanto, hoje, estamos celebrando a primeira entrega de muitas outras que virão”, acrescentou.

Para a professora Jaqueline Tavares, acompanhar a transformação da escola é motivo de muita alegria. “Antes, as salas eram escuras. Hoje, são ampliadas e climatizadas, oferecendo melhores condições de trabalho. É um sentimento de muita alegria mesmo, porque os alunos estão mais tempo em sala de aula, o desempenho melhorou. A educação melhorou!”, destacou.

Já para a diretora da unidade de ensino, Ednalva Gonzaga, a inauguração representa a conquista de um espaço mais acolhedor para aquilo que a escola tem de mais importante: os estudantes. “Sabemos que uma escola não se faz apenas com paredes, salas e estruturas físicas, mas, sobretudo, com pessoas, compromisso e dedicação de todos. Por isso, desejo que esse espaço renovado seja palco de muita aprendizagem, descobertas e oportunidades para nossas crianças e adolescentes”, discursou.

Investimentos realizados

A reforma e ampliação da Escola Municipal Paulo Rodrigues do Nascimento é fruto de um investimento total de R$ 750 mil. Além da climatização dos espaços e da ampliação de salas, as intervenções incluíram a instalação de forro, execução de piso de alta resistência, reforma da cozinha, renovação das instalações elétricas e modernização de toda a iluminação. O setor administrativo também passou por melhorias, contemplando os banheiros, a sala dos professores, a diretoria e os demais ambientes de apoio, garantindo espaços mais adequados, confortáveis e funcionais.

Além disso, a escola recebeu uma reforma na fachada, com a construção de um novo pórtico de entrada, valorizando a identidade arquitetônica da unidade e proporcionando uma aparência mais moderna e acolhedora. O projeto foi pensado para transformar a estrutura da escola como um todo, oferecendo melhores condições para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e para o acolhimento dos alunos, professores e de toda a comunidade escolar.

A unidade integra um conjunto de ações desenvolvidas pela administração municipal para fortalecer a rede de ensino. Entre elas está a implantação do Bom Dia Feliz, que garante diariamente o desjejum a mais de 6 mil alunos, e a distribuição de fardamento e kits escolares para todos os estudantes matriculados na rede municipal.

Outro importante avanço é a implantação do primeiro Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado (NAPE) de Lagarto, também localizado no bairro Matinha. O espaço é o primeiro equipamento público municipal voltado à educação inclusiva e ao atendimento especializado de estudantes atípicos da rede municipal de ensino. A iniciativa soma-se à ampliação do transporte escolar para pessoas com deficiência (PCD), que passou de um para dez veículos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto