Prefeito Sérgio Reis autoriza início de obras no povoado Colônia 13

Uma série de obras que vai transformar a infraestrutura e ampliar as opções de esporte, lazer e desenvolvimento para os moradores do povoado Colônia 13 foi autorizada na última terça-feira, 18, pelo prefeito de Lagarto, Sérgio Reis. Em reunião com os secretários de Obras e de Desenvolvimento Urbano, Camilo Roriz e Jackson Júnior, respectivamente, o gestor assinou ordem de serviço para o início da pavimentação de oito ruas e para a reforma e ampliação da quadra esportiva da comunidade, que será transformada em um novo complexo esportivo. Na ocasião, o prefeito também autorizou a abertura do processo licitatório para a construção do Mercado Municipal do povoado, com investimento previsto de R$ 3,4 milhões.

A pavimentação granítica contemplará as ruas Maria José Lopes, Santa Terezinha, Santa Clara, Miguel Monteiro Neto, Catana I, Catana II, José Caetano de Menezes e Turim. Para a execução dos serviços, serão destinados R$ 2,4 milhões. Com a ordem de serviço já autorizada, a empresa responsável poderá iniciar os trabalhos.

“Assumi esse compromisso com o povoado Colônia 13 e disse que ele seria honrado. Hoje estamos dando passos concretos para transformar essa realidade, levando mais infraestrutura, esporte e melhores condições para quem mora na localidade. É uma satisfação muito grande poder olhar para a comunidade e dizer que aquilo que foi prometido está começando a acontecer”, destacou Sérgio Reis.

O gestor ressaltou ainda a relevância do futuro complexo esportivo da comunidade, que irá assegurar para os moradores mais qualidade de vida. “Essa é uma obra que vai muito além da construção de uma quadra. Estamos criando um espaço para que crianças, jovens, adultos e toda a população possam praticar esporte, caminhar, conviver e ter um lugar adequado para o lazer. É uma transformação que a Colônia 13 merece e que representa o comprometimento que temos com os lagartenses”, afirmou o prefeito.

Estrutura

O projeto para o complexo esportivo prevê a construção de uma cobertura em estrutura metálica, arquibancadas, passeio no entorno para caminhada e corrida, área para prática de vôlei de areia, espaços de arborização, além de estacionamento e cercamento de toda a área. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Jackson Júnior, a proposta é ampliar as possibilidades de utilização do espaço pela comunidade.

“A ideia é que esse equipamento deixe de atender apenas a uma modalidade e passe a funcionar como um espaço integrado de esporte e convivência. Estamos criando uma estrutura que poderá ser utilizada por diferentes faixas etárias e que vai incorporar atividades esportivas ao cotidiano da comunidade”, explicou.

O secretário de Obras, Camilo Roriz, destacou que as intervenções anunciadas integram compromissos assumidos anteriormente pela gestão municipal e que, a partir das autorizações, passam para a etapa de execução. “Hoje estamos concretizando projetos que já vinham sendo discutidos e planejados para a Colônia 13. A pavimentação das oito ruas representa uma melhoria importante para a mobilidade da comunidade, enquanto o complexo esportivo vai proporcionar uma estrutura completamente renovada para a prática de atividades físicas e o lazer”, afirmou.

Mercado Municipal

Durante a reunião, o prefeito Sérgio Reis também autorizou a abertura do processo licitatório para a construção do Mercado Municipal da Colônia 13. A autorização marca o início dos procedimentos necessários para a contratação da empresa que ficará responsável pela execução da obra. Após a conclusão da licitação e o cumprimento dos trâmites legais, será emitida a ordem de serviço para o início da construção.

“O mercado será um novo espaço para organizar e fortalecer as atividades comerciais do povoado. Estamos dando agora o primeiro passo, que é a abertura do processo licitatório, para que, depois de cumpridas todas as etapas legais, possamos avançar para a execução da obra”, completou.

Fonte: Prefeitura de Lagarto