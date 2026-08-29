Prefeito Sérgio Reis é homenageado com Medalha Artur Reis no centenário do avô

O prefeito Sérgio Reis foi homenageado pela Câmara Municipal de Lagarto, na última sexta-feira, 28, durante a primeira edição da Medalha Artur Reis e do Diploma de Honra ao Mérito. A solenidade marcou os 100 anos do ex-prefeito Artur de Oliveira Reis, avô do atual gestor, que completaria essa idade se estivesse vivo. Ao todo, 20 personalidades que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento do município, entre ex-prefeitos, políticos e empresários foram reconhecidas com a honraria, que será entregue anualmente pela Casa Legislativa.

“Hoje é um dia de muita emoção e orgulho para mim e para toda a minha família. Meu avô completaria 100 anos e poder receber uma medalha que leva o nome dele, ao lado de pessoas que também contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento de Lagarto, tem um significado muito especial. É uma forma de manter viva a história de quem tanto fez pela nossa cidade”, destacou Sérgio Reis.

Ao receber a honraria, o prefeito ressaltou o legado deixado por Artur Reis, especialmente na Educação, e a importância de seguir os exemplos deixados pelo avô. “Meu avô teve uma participação muito importante na transformação de Lagarto. Na Educação, deixou uma marca muito forte, levando escolas e oportunidades para muitas comunidades. Também ajudou a levar água, energia elétrica e outros avanços para a nossa população. Hoje, como prefeito, procuro seguir esse exemplo, trabalhando para transformar vidas e fazer pela nossa cidade aquilo que ele fez no seu tempo”, afirmou.

Sérgio também falou sobre o significado pessoal de ter seu nome entre os homenageados. “Ser neto de Artur Reis é um orgulho que carrego todos os dias. Mais do que lembrar o homem público, eu lembro do meu avô, dos valores e dos ensinamentos que ele deixou para nossa família. Poder honrar esse legado trabalhando por Lagarto é uma das maiores homenagens que eu poderia prestar a ele”, completou.

A Medalha Artur Reis e o Diploma de Honra ao Mérito foram criados pela Câmara Municipal de Lagarto e têm como objetivo reconhecer pessoas que contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento do município. A escolha dos 20 primeiros homenageados foi realizada pela Mesa Diretora da Casa Legislativa. A proposta é que a iniciativa tenha continuidade nos próximos anos, contemplando outras personalidades que fazem parte da história de Lagarto.



Além do prefeito Sérgio Reis, nesta primeira edição, foram homenageados o professor, historiador e imortal da Academia Lagartense de Letras Claudefranklin Monteiro; o procurador de Justiça Djaniro Jonas Filho; o fundador do Parque das Palmeiras, Geraldo Magela; o ex-vereador Gildécio Pereira; o Hospital de Amor; o ex-prefeito Jerônimo de Arthur Reis; o ex-prefeito José Raimundo Ribeiro, Cabo Zé; o empresário, pecuarista e ex-prefeito José Rodrigues dos Santos, Zezé Rocha; o ex-prefeito e ex-deputado estadual José Valmir Monteiro, em memória; o pecuarista Landulfo José de Almeida Prata; a professora e primeira vereadora eleita da Câmara de Lagarto, Lúcia Maria Roriz Teixeira; o ex-vereador e empresário Manuel da Lagartense; o imortal da Academia Lagartense de Letras Paulo Andrade Prata; a rainha do folclore Everalda; o ex-vereador Danilo Ribeiro dos Santos; Vanderlan Teixeira de Almeida, Vanderlan da Fátima; o ex-vereador Joaquim Ferreira da Silva, Galego de Arthur; e o empresário do ramo de supermercados e agricultor Sinval.

“Hoje estamos fazendo a primeira entrega da Medalha Artur Reis e do Diploma de Honra ao Mérito. São 20 pessoas que escolhemos com muito cuidado e carinho, pessoas que contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento de Lagarto. Essa é uma homenagem da Câmara Municipal, feita em conjunto por todos os vereadores, e esperamos que nos próximos anos possamos reconhecer muitas outras pessoas que também merecem essa homenagem”, declarou o presidente da Câmara Municipal, vereador Washington da Mariquita.

Ao destacar o homenageado que dá nome à honraria, Washington enfatizou a contribuição de Artur Reis para o desenvolvimento do município. “Artur Reis deixou uma história muito importante em Lagarto. Como prefeito, trabalhou para transformar a realidade da nossa cidade e deixou um legado especialmente na zona rural. Foi responsável por avanços importantes, como a chegada da água, da energia elétrica e de escolas para a população. É uma história que merece ser lembrada e que agora fica ainda mais viva com essa homenagem no seu centenário”, afirmou.

O homenageado

Artur Sérgio de Menezes, conhecido historicamente como Artur Reis, foi uma importante liderança política de Lagarto. Nascido no povoado Gavião e criado na zona rural do município, dividiu a juventude entre os estudos e o trabalho no antigo povoado Horta, experiências que contribuíram para formar sua visão sobre a importância do trabalho e da educação. Foi prefeito de Lagarto entre 1982 e 1988, período em que promoveu importantes ações estruturais, como a construção da Escola Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário, a viabilização da Barragem Dionísio de Araújo Machado, em parceria com o então governador João Alves Filho, e o desenvolvimento do bairro Cidade Nova.

Com uma trajetória marcada pela firmeza no cumprimento dos compromissos, Artur Reis também exerceu mandato de deputado estadual e teve papel importante na consolidação da família Reis na política sergipana. Seu legado público teve continuidade por meio de seus descendentes, entre eles os filhos Jerônimo Reis e Cabo Zé e os netos Sérgio Reis e Fábio Reis, que também seguiram carreira na vida pública.