Prefeitura abre inscrições para a IV Conferência Municipal de Cultura

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Cultura, abre inscrições para a IV Conferência Municipal de Cultura de Lagarto, a ser realizada no dia 30 de setembro, das 7h30 às 13h, na E. M. Adelina Maria de Santana Souza.

Com o tema “Democracia e Direito à Cultura”, o evento contará com palestras e grupos de trabalho sobre diversos temas pertinentes à cultura. Ainda durante a conferência, será realizada a escolha dos representantes da sociedade civil para a composição das câmaras setoriais do Conselho Municipal de Política Cultural.

Serviço:

O quê: IV Conferência Municipal de Cultura de Lagarto

Quando: 30 de setembro de 2023

Onde: E. M. Adelina Maria de Santana Souza (Praça Sebastião Garcez, nº. 78, Centro, em Lagarto/SE)

Inscrições: https://forms.gle/NHQJxzf6RAcEN7dp8

Confira a programação completa:

7h30 – Credenciamento

8h – Apresentação Cultural

8h20 – Abertura Oficial

Composição de mesa

Hino Nacional Brasileiro

Palavra do presidente do Conselho Municipal de Política Cultural – Prof. Me. André Barbosa de Santana

Palavra do Secretário Municipal de Cultura – Adriano Rocha Fontes

Palavra da Prefeita de Lagarto – Hilda Ribeiro

Decomposição da mesa

8h40 – Palestra Magna: Democracia e Direito à Cultura

Palestrante: Prof.ª Dr.ª Flávia Lopes Pacheco – UFS Campus São Cristóvão

9h20 – Grupos de trabalhos

Eixo 1: Institucionalização, Marcos Legais e Sistema Nacional de Cultura

Facilitador: Dr. Anthony Bezerra

Eixo 2: Democratização do acesso à cultura e Participação Social

Facilitadora: Profª. Drª. Rita de Cássia Oliveira Bittencourt – UFS Campus Lagarto

Eixo 3: Identidade, Patrimônio e Memória

Facilitadora: Prof.ª Dr. ª Mariana Emanuelle Barreto de Gois – IFS Campus Lagarto

Eixo 4: Diversidade Cultural e Transversalidades de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural.

Facilitadora: Carla Jeany Rabelo Martins – Presidente da ASTRAL

Eixo 5: Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade

Facilitador: Presidente do SATED Ivo Adnil Silva

Eixo 6: Direito às Artes e às Linguagens Digitais

Facilitadora: Prof.ª Dr.ª Raphaela Schiassi Hernandes – UFS Campus Lagarto.

10h30 – Intervalo

10h40 – Plenária de apresentação das propostas de cada eixo temático.

OBS: 10 minutos por eixo temático.

11h40 – Escolhas dos representantes da sociedade civil para a composição das câmaras setoriais do Conselho Municipal de Política Cultural:

1. Câmara de artes cênicas

2. Câmara de artes visuais ou audiovisuais

3. Câmara de cultura popular

4. Câmara de literatura

5. Câmara de música

6. Câmara das instituições do ensino superior

12h40 – Apresentação dos (as) delegados (as) por eixo temático e representantes das câmaras setoriais do COMCULT.

13h – Encerramento.