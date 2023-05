Prefeitura abre inscrições para o 5º Concurso de Quadrilhas Juninas de Lagarto

Estão abertas as inscrições para o 5º Concurso de Quadrilhas Juninas de Lagarto, que será realizado de 13 a 17 de junho, no no Ginásio de Esportes “O Ribeirão”.

A competição junina, de acordo com a Prefeitura de Lagarto, chega com uma maior expectativa de público e principalmente dos quadrilheiros de todo o Estado, pois a premiação total chega a R$ 20 mil reais.

Já as inscrições são gratuitas e podem ser realizadas presencialmente até o próximo dia 19 de maio na sede da Secretaria Municipal de Cultura, situada na Avenida Rotary, 137, no centro da cidade, ou por meio do e-mail: [email protected]