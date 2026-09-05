Prefeitura acompanha execução das obras dos residenciais que contemplarão famílias sorteadas pelo Morando Bem

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), em parceria com a Secretaria Municipal de Obras (Semob) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdu), realizou na última sexta-feira, 04, uma visita técnica ao canteiro de obras dos Residenciais Cidade Nova. Os empreendimentos integram o programa Morando Bem e contemplam 480 unidades habitacionais, destinadas às famílias selecionadas por meio de sorteio realizado pelo programa, que agora acompanham o avanço da construção de suas futuras moradias.

Durante a visita, foi possível acompanhar de perto o andamento dos serviços e verificar a evolução das etapas de construção, reforçando a importância do acompanhamento da gestão municipal ao longo de todo o processo. Atualmente, as obras atingiram cerca de 50% de execução.

A secretária municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho, Suely Menezes, destacou a emoção de acompanhar de perto a evolução do projeto desde as primeiras etapas do programa Morando Bem.

“É muito emocionante poder acompanhar todo esse processo desde o início. Estivemos presentes nas inscrições, no sorteio das famílias e, agora, temos a oportunidade de estar aqui, vendo a obra avançar e esse sonho começar a se tornar realidade. São 480 famílias que esperam pela casa própria, e poder acompanhar cada etapa dessa construção é uma satisfação enorme. Estamos muito felizes em ver o Morando Bem avançando e seguimos trabalhando para que, em abril de 2027, essas famílias possam receber suas casas”, destacou.

Responsável pela execução do empreendimento, a JFilhos Construtora também acompanha de perto cada etapa do projeto. O presidente da Construtora, Evislan Souza, destacou a satisfação da empresa em contribuir para a execução do empreendimento e ressaltou a importância da parceria com a Prefeitura de Lagarto para a realização do projeto.





“Para nós da JFilhos é uma alegria receber a equipe da prefeitura para acompanhar a execução dessa obra tão importante para a vida dos lagartenses contemplados, e estar fazendo a diferença na vida dessas famílias. Junto com a prefeitura vamos estar construindo e entregando. Isso é emprego, geração de renda e o mais importante: dignidade para as famílias que vão deixar de pagar aluguel e morar em uma unidade habitacional própria”, afirmou.

Durante a visita, o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Jackson Júnior, destacou a qualidade da execução da obra e o cuidado empregado na construção.

“São obras de extrema qualidade, com um padrão construtivo comparado aos que podem ser encontrados em obras na China, por exemplo, com métodos de produção industriais. Isso nos deixa muito felizes, porque isso é uma garantia de que a obra vai ser entregue no prazo, e que vai ser entregue com máxima qualidade”, disse.

Caminho até a casa própria

O programa habitacional Morando Bem foi desenvolvido com recursos do Minha Casa, Minha Vida, na modalidade FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), seguindo etapas de inscrição, seleção e sorteio dos beneficiários. Em Lagarto, as inscrições aconteceram entre os dias 12 e 30 de maio de 2025, reunindo as famílias interessadas em conquistar uma unidade habitacional. Após o processo de análise e seleção, o sorteio das famílias contempladas foi realizado em 26 de setembro de 2025, dando início a uma nova etapa para os futuros moradores do Residencial Cidade Nova.

Com o avanço do empreendimento, também será iniciada uma nova frente do programa, o trabalho social com as famílias contempladas. As ações serão realizadas mensalmente e abordarão temas diversos, como convivência comunitária, fortalecimento de vínculos, trabalho e geração de renda, preparando e acompanhando as famílias para a nova realidade de viver em comunidade e contribuindo para uma adaptação mais tranquila ao novo lar.

Fonte: Prefeitura de Lagarto