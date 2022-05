Prefeitura adere a programa do Ministério da Educação

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, aderiu ao programa ‘Tempo de Aprender’, do Ministério da Educação.

O objetivo é aperfeiçoar a qualidade dos processos de alfabetização em todas as unidades de ensino da Rede Pública Municipal, através de diversas ações estruturadas e estratégias.

Essas ações estão divididas em quatro eixos básicos:

• Formação continuada de profissionais da alfabetização;

• Apoio pedagógico e gerencial para a alfabetização;

• Aprimoramento das avaliações da alfabetização;

• Valorização dos profissionais da alfabetização.

“Uma das ações previstas, das que mais nos alegra, é que vamos poder ter voluntários assistentes pedagógicos de alfabetização que, devidamente instruídos, e com uma ajuda de custo para alimentação e transporte, vão poder apoiar os professores regentes em turmas de alfabetização e incrementar o nível de atenção às crianças”, ressaltou a prefeita Hilda Ribeiro.

Outras ações previstas são cursos de formação continuada para professores, gestores e técnicos, além de treinamento e incentivo para a utilização de um software específico de recuperação de aprendizagens, o ‘GraphoGame’.

O secretário da Educação, professor Magson Almeida, destacou que “uma plataforma de avaliação diagnóstica e informativa também faz parte do pacote de ações, somando-se com ações que já estão sendo desenvolvidas na SEMED para possibilitar o correto diagnóstico e desenvolvimento de um Programa de Recomposição e Recuperação da Aprendizagem, em razão das perdas decorrentes do período da pandemia.”

O Programa Tempo de Aprender beneficiará alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental e todas as ações poderão ser acompanhadas pela comunidade escolar; especialmente porque, algumas delas, envolverão diretamente os pais/mães e/ou responsáveis legais pelos educandos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto