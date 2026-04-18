Prefeitura altera trânsito para garantir segurança durante a 31ª Corrida Rústica

Com o objetivo de assegurar uma prova tranquila para os participantes e proteção para entusiastas durante a realização da 31ª Corrida Rústica, que terá largada neste domingo, 19 de abril, no Balneário Bica, às 16h, a Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), através da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Defesa da Cidadania (Semop), promoverá alterações no trânsito, fechando as vias no perímetro do circuito ao meio dia.

O evento, que conta com cinco mil inscritos, reunindo competidores locais e de fora, está consolidado como uma das principais atividades esportivas do município. Neste ano, a prova contará com distâncias de 2,5 km, 5 km, 10 km e 15 km, além de modalidades kids (200m, 400m e 800m) e inclusão (200m), contemplando também categorias específicas como geral, atletas lagartenses, servidores públicos e PCDs.

“Devido ao alto número de competidores, a gente precisa reforçar ainda mais a segurança, tanto deles quanto dos usuários das vias públicas. Para isso, a gente vai interditar totalmente o perímetro por onde vai passar a Corrida Rústica. A gente pede à população que acesse rotas alternativas, as vias paralelas”, explica o diretor de Trânsito e Transportes Urbanos, Juliano Prata.

Confira as vias e espaços que serão bloqueados:

– Avenida Sindicalista Antonio Francisco da Rocha

– Praça do Tanque Grande

– Avenida Rotary

– Rua Joviniano de Oliveira

– Praça José Machado

– Travessa Josias Machado

– Avenida Zacarias Júnior

– Avenida Emílio Fontes Silva

– Rua Eremita Francisco de Jesus

– Caminho para o Santo Antônio

– Avenida Vereador João Nogueira da Silva

– Praça do Santo Antônio

Entrega dos Kits

Os inscritos poderão retirar os kits da competição, mediante apresentação de documento com foto e comprovante de inscrição, nesta sexta-feira, 17, entre 13h e 19h e no sábado de 8h às 18h, no Balneário Bica.

No dia do evento esportivo, a abertura da arena, para a concentração de atletas começa às 15h, a largada às 16h e o encerramento às 21h.

Fonte: Prefeitura de Lagarto