Prefeitura anuncia início das obras da Praça do Povoado Crioulo

Na última sexta, 22, a prefeita Hilda Ribeiro anunciou o início das obras da Praça João Pereira da Costa, localizada no Povoado Crioulo, em Lagarto. A comunidade se reuniu para celebrar esse marco de progresso e desenvolvimento para a região.

A praça, com uma área total de 4.947,66m², promete ser um espaço multifuncional para todas as idades, com uma variedade de serviços disponíveis. Entre os destaques estão o piso em intertravado, quadra de areia para prática esportiva, parquinho infantil completo, pergolado de madeira de eucalipto e mobiliário urbano, incluindo bancos, bicicletário e lixeiras.

Além disso, a praça contará com passeio em concreto para caminhada, paisagismo com palmeiras e gramas, estacionamento, iluminação em LED e acessibilidade garantida por rampas e piso tátil.

A Prefeita Hilda Ribeiro anunciou que a obra terá início imediato após a solenidade e está prevista para ser entregue em setembro deste ano. “Essa praça vai proporcionar a população local um novo espaço de convívio, lazer e integração. Reiteramos nosso compromisso em promover o bem-estar e a qualidade de vida de todos os lagartenses.

Quem também esteve presente na solenidade foi a Secretaria de Governo Rafaela Ribeiro, que falou sobre o compromisso e dedicação da gestão municipal em proporcionar melhores condições de vida para os cidadãos. “A Praça João Pereira da Costa será um marco de progresso e desenvolvimento para o Povoado Crioulo e para todo o município”, afirmou Rafaela.

Fonte: Prefeitura de Lagarto