Prefeitura apoia 3ª Caminhada do Autismo em Lagarto

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), através da Secretaria Municipal de Inclusão das Pessoas com Deficiência, Acessibilidade e Direitos Humanos (Seminc), e da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), garantiu apoio, na tarde desta da última quarta-feira, 08, para realização da 3ª Caminhada do Autismo, saindo da Praça da Caixa D’água. Com o tema “Juntos pelo respeito e inclusão”, a iniciativa buscou conscientizar a população e promover a visibilidade em relação a esta forma de neurodivergência.

A caminhada ocorre em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, instituído pela Organização das Nações Unidas em 2007. No Brasil, a data também é celebrada em 2 de abril como o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo, oficializado pela Lei nº 13.652/2018. A ideia é promover conhecimento, inclusão e reduzir preconceitos.

De acordo com a definição do Ministério da Saúde (MS), o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do desenvolvimento do cérebro que afeta a comunicação, a interação social e os comportamentos. No âmbito do município, as famílias, e, em especial, as crianças são acompanhadas pela Seminc, a primeira pasta do tipo no estado de Sergipe.

“Essa caminhada representa uma voz de inclusão em toda a sociedade, para conscientizar que autismo não é doença e o autista precisa ser respeitado. A nossa missão é proporcionar qualidade de vida e conforto para essas famílias.”, aponta a secretária municipal de Inclusão das Pessoas com Deficiência, Acessibilidade e Direitos Humanos, Lissandra Machado.

A caminhada acontece anualmente desde 2024. Nesta edição, o percurso englobou a região do comércio e foi finalizado na Praça do Rosário, onde está montada a Vila da Páscoa, na região central da cidade.

“Ela surgiu realmente dessa mobilização para combater preconceitos e a desinformação enraizadas na nossa sociedade. Estamos na terceira edição e crescendo cada vez mais, agregando representantes de mais cidades”, ressalta a diretora de Projetos e Políticas de Inclusão, mãe atípica e uma das idealizadoras da Caminhada, Carol Lopes.

Entre as famílias que vieram de municípios vizinhos, estão aquelas que compõem a Associação Brasileira de Cuidadores e Cuidadoras de Crianças Especiais (Abracce), com sede em Tobias Barreto.

“É um prazer enorme estar aqui. Eles nos acompanham há 11 anos e nós estamos aqui pela terceira vez, graças a Deus. A Abracce conta com a união de 80 famílias, com filhos que abrangem todas as deficiências. Eu digo que a associação nos dá força e uma visualização melhor das coisas. Ajuda a entender o outro lado, como sentir o que o outro sente. O que a gente pede da cidade é mais empatia e mais respeito”, aponta a secretária da instituição, Eliana Amaral.

Mais do que um ato simbólico, a 3ª Caminhada do Autismo reforça o compromisso coletivo com a construção de uma sociedade mais empática, informada e inclusiva. Ao reunir famílias, instituições e o poder público, o momento evidencia a importância de ampliar o diálogo, fortalecer políticas públicas e garantir que pessoas com TEA tenham seus direitos assegurados, com respeito às suas singularidades e valorização de suas potencialidades.

Selo Unicef

A ação também contou com o apoio da comissão do Selo Unicef. O município integra a edição 2025–2028 do Selo Unicef, comprometendo-se com metas concretas e estratégicas que envolvem ações intersetoriais nas áreas de saúde, educação, assistência social, meio ambiente, inclusão, direitos humanos e cultura.

O Selo Unicef é um reconhecimento internacional concedido a municípios brasileiros que mais avançam na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Além das ações voltadas às crianças e aos adolescentes, vinculadas ao Planejamento Estratégico da gestão municipal, a exemplo do Programa Bom Dia Feliz, Lagarto também desenvolverá uma série de atividades com foco na conclusão do ciclo 2025–2028 do Selo Unicef.

Fonte: Prefeitura de Lagarto