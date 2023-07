Prefeitura apresenta projeto para fomentar prática de leitura nas escolas

A Secretaria Municipal da Educação, por meio do Departamento de Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem, realizou na última quinta-feira, 13, a apresentação do Projeto “Dinâmicas de Leitura”, visando fomentar a prática da leitura no cotidiano das escolas da Rede Pública Municipal de Lagarto.

“Foi mais um momento de formação para os Professores e Coordenadores Pedagógicos e Escolares, com uma repleta troca de experiências e conhecimentos acerca da importância da leitura no processo educacional”, destacou o professor Magson Almeida

.

O Encontro Formativo contemplou apresentação cultural, com ênfase na contação de história, partilha de teoria e oficinas de práticas de leitura na sala de aula.

O evento contou com o apoio da Lagiphones e ES Personal Trainer.

Fonte: Prefeitura de Lagarto